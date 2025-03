Un’invasione di moscerini ha colpito Orbetello, in provincia di Grosseto, al punto da costringere alla chiusura l’ufficio postale per “calamità naturale”. I parabrezza delle auto ne sono ricoperti e i cittadini si sentono quasi prigionieri, costretti a restare in casa come ai tempi del Covid. Gli sciami di chironomidi, o “moscini” come vengono chiamati in Toscana, si susseguono senza sosta, creando una situazione insostenibile. “Non possiamo aprire le finestre e i bambini respirano aria piena di moscerini a scuola”, denunciano i residenti.

Lo stato di emergenza e le preoccupazioni economiche

La situazione ha portato alla creazione di una petizione online per chiedere lo stato di emergenza, già firmata da 9.000 persone. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, spiega che il problema non è nuovo, ma quest’anno è anomalo perché iniziato già a febbraio, ben prima del caldo estivo. Gli esperti rassicurano sull’assenza di rischi sanitari, ma il disagio è enorme e, se l’invasione continuerà, potrebbe danneggiare il turismo e le attività economiche locali.

Il tavolo istituzionale e le misure straordinarie

Per affrontare l’emergenza, il sindaco ha ottenuto un tavolo istituzionale con la Regione Toscana. Da metà febbraio sono iniziati interventi anti-larvali lungo la sponda della laguna, che proseguiranno fino a ottobre. Il Comune sta cercando di estendere i trattamenti anche più lontano dalla riva per massimizzare l’efficacia. Inoltre, oggi è previsto un sopralluogo con l’Arpat e l’Asl per definire nuove strategie in vista di Pasqua. Tuttavia, l’uso di prodotti specifici richiede autorizzazioni ministeriali, rendendo la situazione ancora più complessa.