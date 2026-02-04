Shock e orrore in Francia per la storia di un bimbo di appena 5 anni, drogato e abusato da 10 uomini, con la complicità del padre che lo aveva messo a disposizione per una serata ‘chem-sex’ dopo aver commesso atti incestuosi sul piccolo.

Il gruppo di ‘orchi’ è stato messo sotto inchiesta per stupri e violenze sessuali su vittima in stato di “sottomissione chimica” mentre particolari sempre più agghiaccianti sono finiti sulle scrivanie degli inquirenti, che indagano sulla vicenda avvenuta a Lille, nel nord della Francia, un anno fa.

Caso senza precedenti nel campo delle violenze e degli stupri

Le parole della procura descrivono un caso che sembra senza precedenti nel campo delle violenze e degli stupri, che si sono moltiplicati sul bambino a causa dell’uso di droghe.

Il bimbo, secondo la procura, è stato “messo in relazione con alcuni adulti di sesso maschile dal padre” e nel corso della serata avrebbe subito “violenze sessuali aggravate dall’uso di sostanze chimiche”. Un’istruttoria sulla vicenda è stata aperta il 22 febbraio 2025, dopo i fatti che sono stati datati in un periodo che va dal novembre 2024 al 14 febbraio 2025.

Nel fascicolo dell’inchiesta emergono capi d’imputazione gravissimi e molteplici, “tortura”, “atti di barbarie”, “somministrazione a un minorenne, a sua insaputa, di una sostanza capace di alterarne il discernimento o il controllo delle azioni allo scopo di commettere uno stupro o violenze sessuali”.

Sono stati 10 gli indagati, ma uno di loro si è tolto la vita lo scorso giugno mentre era in stato di fermo. Rischiano l’ergastolo e l’eventualità non è remota, dal momento che l’inchiesta “ha confermato la realtà dei fatti” elencati nel verbale della procura.

Uno degli orchi si è suicidato

Fra i 9 rimasti alla sbarra, oltre a un camionista che non ha partecipato alla serata ma ha ricevuto immagini del “festino” sul proprio computer, c’è ovviamente il padre del bambino. Che vede aggiungersi alle imputazioni generali, quella di “violenze sessuali per incesto” e “complicità in stupri e violenze aggravate contro il proprio figlio”.

Stando al procuratore di Lille, dalle indagini emerge che nella stessa serata, anche il padre del bambino sarebbe stato sottoposto a violenze sessuali mentre era preda anche lui di sostanze chimiche. Il bambino – informa la procura – è affidato alla madre, dalla quale il padre era separato da prima dei fatti.