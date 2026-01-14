La Procura di Venezia aveva incaricato la squadra Mobile di Padova di compiere una perquisizione domiciliare in merito a un’indagine su una presunta violenza sessuale ai danni di un minore. L’operazione ha portato alla scoperta di centinaia di foto e video di natura pedopornografica, tra cui materiale autoprodotto con vittime bambini di 5 anni, nel pc di un 27enne padovano che lavorava come babysitter. Nell’abitazione del 27enne gli agenti hanno quindi sequestrato due telefoni cellulari e due pc in suo possesso, su cui le prime analisi hanno permesso di rinvenire una grande quantità di materiale pedopornografico.

Babysitter arrestato

Buona parte del materiale trovato nel pc è stato presumibilmente scaricato da internet nei mesi scorsi. Eppure, diverse centinaia di foto e video sembrano essere stati autoprodotti dall’indagato con gli stessi dispositivi sequestrati. Nella maggior parte di questi, infatti, il giovane viene ripreso mentre compie atti sessuali espliciti con bambini anche di 5 e 6 anni. Il materiale rinvenuto risale anche ad alcuni anni prima, si presume almeno dal 2019, ovvero da quando il 27enne avrebbe iniziato la sua attività di babysitter occasionale promuovendosi attraverso annunci su internet e sui giornali.

Il 27enne si trova in carcere, in attesa del giudizio di convalida e dell’emissione di un’eventuale misura cautelare. Le indagini della Polizia di Stato si concentreranno su ulteriori analisi dei dispositivi sequestrati e sull’identificazione delle numerosissime vittime.