Tutto è avvenuto nel Nord Est dell’Inghilterra. Norman “Nosha” White, 61 anni, è morto improvvisamente mentre la bara del figlio, David Beilicki, 41 anni, veniva portata nella cappella di St Bede, presso il crematorio di Teesside. La scena ha interrotto la cerimonia e scosso profondamente familiari e presenti. I soccorsi sono stati tempestivi, ma vani: l’uomo è infatti deceduto poco dopo in ospedale, vittima di un infarto fulminante.

David, il figlio di Norman, era stato trovato morto il 31 luglio, sul divano di un familiare, dopo anni di lotta contro la tossicodipendenza. Esattamente dieci anni prima, in quella stessa data, la famiglia aveva perso due gemellini nati senza vita.

Norman White era padre di sette figli. Appassionato di boxe, allenava giovani atleti e rappresentava un punto di riferimento per molti. La sorella di David, Chantelle ha ricordato: “Era mio padre e lo idolatravo. avid aveva un cuore grande come l’oceano. Ci manca immensamente. I miei bambini sono devastati. La casa non è più la stessa senza di lui. Non aveva mai avuto problemi cardiaci. Credo sia morto di crepacuore. Vedere la famiglia riunita per seppellire David dev’essere stato troppo per lui”.