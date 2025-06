Claudia aveva fatto tutto secondo le regole, anzi: più del necessario. Viaggiava con la figlia di tre anni su un treno regionale da Torino a Finale Ligure. Nonostante i bambini sotto i 6 anni possano viaggiare gratuitamente, se tenuti in braccio, la donna aveva comunque acquistato un biglietto regolare anche per la piccola Dafne, garantendole un posto a sedere. Ma quando la bambina ha preferito restare in braccio, quel posto è stato temporaneamente usato per appoggiare uno zaino.

La situazione non avrebbe creato problemi – il treno non era affollato, nessuno pretendeva quel posto – finché un controllore non è intervenuto con tono deciso, sostenendo che il posto non potesse essere occupato dal bagaglio, anche in presenza di due biglietti. “Se la bimba sta in braccio, il posto va lasciato libero per chi volesse sedersi”, avrebbe detto il ferroviere.

Il chiarimento: Trenitalia si scusa (con la bimba)

Offesa per i toni e convinta del proprio diritto, la mamma si è rivolta a un avvocato per chiedere il rimborso del biglietto della figlia. La vicenda è arrivata rapidamente alla stampa e a Trenitalia, che ha emesso un comunicato ufficiale scusandosi per l’accaduto: “Il controllore voleva solo aiutare una passeggera con difficoltà motorie a trovare un posto libero, in un vagone dove molti sedili erano occupati da bagagli”.

Il personale, si legge nella nota, aveva erroneamente ritenuto libero il posto di Dafne, la bambina, e ha agito con troppo zelo. La situazione si è risolta solo grazie alla disponibilità di un’altra viaggiatrice che ha ceduto il proprio posto alla persona in difficoltà. Trenitalia ha infine ribadito il diritto della bambina a occupare il posto per cui era stato acquistato un biglietto e ricordato che, sui treni regionali, i posti non sono prenotabili ma è possibile controllare la disponibilità in tempo reale tramite app.