Paolo Mendico è morto suicida a 14 anni. Il ragazzo di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina è stato per anni vittima di bullismo. Ora la Procura dei minori di Roma ha avviato un’indagine per istigazione o aiuto al suicidio. Al centro dell’inchiesta ci sono i compagni di scuola accusati dai genitori di averlo insultato e umiliato per molto tempo.

L’inchiesta guarda anche alla scuola: la famiglia sostiene infatti che i segnali di disagio sarebbero stati ignorati. La preside dell’istituto “Pacinotti” ha confermato delle difficoltà, di diverso avviso i docenti e la vicepreside che hanno invece parlato di episodi non così gravi da spingere il ragazzo al gesto estremo. Dello stesso avviso la psicologa che lo aveva seguito in passato. Mamma Simonetta e papà Giuseppe chiedono però che si vada fino in fondo e agli inquirenti hanno presentato alcune chat in cui segnalarono più volte episodi di bullismo ai docenti senza ricevere però delle risposte adeguate.

Al di là del ruolo dei docenti, l’inchiesta è diretta a chi lo avrebbe istigato al suicidio. I genitori di Paolo hanno consegnato ai Carabinieri i nomi dei presunti bulli. Ai ragazzini sono stati sequestrati i cellulari i cui tabulati ora verranno analizzati per ricostruire chat e messaggi. Sequestrati anche i device di Paolo: tra questa anche l’Xbox che il 14enne usava per giocare online e comunicare con i coetanei.

I presunti bulli: “Ormai è morto”

Per comprendere il clima in cui viveva il giovane, dopo le risate al funerale raccontate al Messaggero da un testimone, il Corriere della Sera ha pubblicato il racconto di Sergio, un residente di Santi Cosma e Damiano. Al giornale, Sergio ha riferito di aver sentito alcuni ragazzi commentare in dialetto: “Ormai è morto, e ci cachi gliu cazz…”. I giovani, dopo aver notato di essere osservati, hanno subito cambiato tono trasformandosi in “angioletti”. Ed è stato proprio questo contesto fatto di volgarità e leggerezza ad aver logorato Paolo. A dirlo sono i genitori che domani, sabato 20 settembre, sfileranno in paese in una fiaccolata a cui parteciperà anche il vescovo.