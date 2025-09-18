Alcuni ragazzi presenti al funerale di Paolo Mendico, il 15enne morto suicida a Latina, “ridevano, sembrava fossero a una festa”. A riferirlo al Messaggero sono alcuni testimoni presenti alla funzione. In un’intervista a Repubblica la mamma del giovane ha denunciato la scarsa partecipazione dei compagni per l’ultimo saluto al figlio. A detta del padre di Paolo, l’unico ad aver partecipato con commozione al funerale sarebbe stato un compagno che si era sempre preoccupato dei problemi di Paolo: “L’unico educato, come lui”. Tuttavia Gina Antonetti, preside dell’istituto frequentato da Mendico, ha tenuto a precisare che: “I ragazzi della classe c’erano tutti, come c’eravamo noi del corpo docente, compresi i professori dell’anno scorso che non sono più in servizio da noi”.

La prima denuncia della famiglia Mendico relativa al bullismo subito dallo studente a scuola risale a cinque anni fa, quando un’insegnante avrebbe incitato la classe a una rissa contro il bambino. “Non siamo mai stati sentiti. Abbiamo fatto più di quindici segnalazioni alle scuole, ma non sono stati mai attivati i servizi sociali”, ha dichiarato il padre. Intanto i genitori hanno consegnato ai carabinieri i nomi di quattro adolescenti che avrebbero tormentato il figlio durante il primo anno delle superiori. I quattro non risultano al momento indagati, ma potrebbero essere ascoltati dai carabinieri. “Sono quelli che lo hanno perseguitato, noi non ce l’abbiamo con tutta la classe”, ha spiegato il padre. Al momento l’indagine si muove sull’ipotesi di istigazione al suicidio contro ignoti.