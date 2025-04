La tomba di Papa Francesco, destinata a diventare un luogo di pellegrinaggio per milioni di fedeli nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni. Sulla lapide, infatti, c’è un dettaglio che non è passato inosservato, attirando l’attenzione dei visitatori e degli esperti: il nome del Pontefice sembra avere un errore grafico piuttosto evidente. Si tratta di una spaziatura di troppo all’interno della parola “Franciscus”, con la lettera “a” visibilmente distante tra le due lettere che la dividono, ovvero la “r” e la “n”.

Un effetto visivo disarmonico

L’errore, oltre a spezzare la continuità della parola, crea su quest’ultima un effetto visivo disarmonico e poco piacevole. L’errore della spaziatura è piuttosto visibile a occhio nudo, suscitando una certa perplessità sulla sua realizzazione, evidentemente lontana dall’essere impeccabile. C’è chi però avanza l’ipotesi dell’effetto ottico, che è tipico in effetti delle lettere realizzate con il carattere “serif”.

Da principio, la scritta sulla tomba di Papa Francesco appariva quasi impercettibile. È ipotizzabile che sia stato fatto, all’ultimo momento, un piccolo ritocco per renderla più leggibile. La scritta è poi stata elaborata con il kerning che, in ambito tipografico, equivale alla riduzione dello spazio in eccesso fra coppie specifiche di caratteri. Lo si fa soprattutto per diminuire gli spazi bianchi, ma pare che per la parola “Franciscus” abbiano un po’ esagerato.