Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un saluto e una benedizione al termine dell’Angelus di domani che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane. Lo ha reso noto la Sala Stampa vaticana.

Il pontefice è ricoverato dal 14 febbraio scorso e non verrà dimesso a breve. Dai consueti bollettini diffusi dall’ufficio stampa della Santa Sede, negli ultimi giorni è trapelato un miglioramento delle condizioni di salute.

Papa Francesco non è più sotto ventilazione meccanica. È stata anche ridotta la ventilazione ad alti flussi diurna. Dal bollettino del 19 marzo, le infezioni vengono definite “sotto controllo” e le analisi sono nella norma e stabili. Il Pontefice fa progressi anche con la fisioterapia motoria e respiratoria.