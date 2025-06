Un momento di distrazione si è trasformato in paura e sirene spiegate a Prevalle, in provincia di Brescia, nel tardo pomeriggio di giovedì 26 giugno. Una coppia di coniugi si era recata nei pressi della chiesa di San Michele per partecipare al funerale di un conoscente. Dopo aver raggiunto il luogo della cerimonia, l’uomo ha fatto scendere la moglie dal veicolo parcheggiato a bordo strada, credendo che si fosse già allontanata. Invece, ha poi deciso di fare un’ulteriore manovra per sistemare meglio la macchina, inserendo la retromarcia e colpendo accidentalmente la consorte.

L’auto ha investito la 61enne, passandole con le ruote sui piedi. L’urlo di dolore ha subito attirato l’attenzione delle persone presenti, tra cui gli agenti della Polizia Locale, già sul posto per gestire la viabilità del funerale. Gli agenti si sono precipitati a prestare i primi soccorsi e hanno allertato immediatamente il 112.

Soccorsi tempestivi e nessuna grave conseguenza

In pochi minuti è giunta sul posto l’ambulanza dei volontari di Nuvolento, che ha preso in carico la donna ferita. Dopo una prima valutazione, la signora è stata trasportata all’ospedale di Gavardo per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto inizialmente.

Nonostante l’impatto e lo spavento, ha riportato solo lievi contusioni, tanto che il ricovero è avvenuto in codice verde, segno che non sussistevano pericoli per la sua vita.