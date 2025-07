È partito per un’altra regione e ha lasciato i suoi due cani in giardino. Gli animali sono stati ritrovati in precarie condizioni dalla Polizia locale di Ciserano, in provincia di Bergamo, che ha poi denunciato il proprietario per averli abbandonati così. Uno dei cani è stato portato d’urgenza in una clinica veterinaria per le cure necessarie, l’altro è stato affidato alla Lav ed è ora si cerca per lui una nuova famiglia.

Abbiamo registrato – spiega il sindaco di Ciserano Caterina Vitali – questo episodio di incuria che è molto spiacevole e grave da parte del proprietario. Ringrazio i cittadini che hanno segnalato e gli agenti di polizia locale per essere intervenuti al meglio per il benessere dei poveri animali. Tenere un animale è un piacere ma comporta anche responsabilità di cura”.