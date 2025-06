Ha lasciato il gatto chiuso nel vano scale condominiale senza acqua né cibo. A liberarlo la scorsa domenica mattina sono stati i carabinieri della stazione di Goro, in provincia di Ferrara, allertati da alcuni cittadini che avevano udito i lamenti dell’animale provenire dalla palazzina. La padrona si era allontanata dalla città per qualche giorno, lasciando il felino in queste condizioni.

Il felino è stato messo in salvo dai vigili del fuoco e dopo essere stato rifocillato dai militari, che in un primo momento si sono presi cura di lui, è stato affidato ai volontari dell’associazione “I gatti del castello”. La donna è invece stata denunciata per maltrattamento ed abbandono di animali.