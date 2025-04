L’inasprimento delle sanzioni previsto dal nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha portato a un vero e proprio boom di ritiri della patente. Nei primi tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme, la polizia stradale ha revocato o sospeso ben 16.432 patenti. Il confronto con i dati del 2024 è impressionante: nell’intero anno precedente i ritiri erano stati 38mila, poco più del doppio di quelli già registrati nei primi novanta giorni del 2025. Il giro di vite riguarda in particolare chi guida in stato di ebbrezza o utilizza il cellulare al volante, due delle infrazioni più colpite dalle nuove regole volute dal ministro Matteo Salvini.

Le città più colpite dai ritiri

L’aumento dei controlli ha riguardato tutte le principali città italiane, con numeri particolarmente significativi in alcune aree. Palermo registra un incremento record con 267 patenti ritirate (+214% rispetto allo stesso periodo del 2024), seguita da Bari con 103 ritiri (+202%), Milano con 647 (+253%) e Torino con 160 (+241%). Anche Napoli, Bologna e Firenze hanno registrato un aumento significativo delle sanzioni, rispettivamente del 64,4%, 60% e 40%. Un grande incremento si osserva anche nelle cosiddette mini-sospensioni, provvedimenti della durata di sette o quindici giorni che colpiscono infrazioni come il superamento a destra, il mancato rispetto delle precedenze e il passaggio con il semaforo rosso. Nei primi due mesi e mezzo del 2025, a Milano sono state applicate 157 mini-sospensioni, seguite da 87 a Napoli e 28 a Bologna.

L’aumento del lavoro per la polizia

Con il boom di sanzioni, anche il carico di lavoro per la polizia municipale è aumentato notevolmente. Il Sole 24 Ore ha ricostruito la complessa procedura che ogni agente deve seguire per il ritiro della patente, articolata in otto fasi. Tra i passaggi fondamentali ci sono la verifica della gravità dell’infrazione, il controllo del punteggio della patente, il ritiro immediato se inferiore a venti punti e l’eventuale raddoppio della sospensione in caso di incidente. Inoltre, il conducente riceve un permesso temporaneo per raggiungere un luogo sicuro dove lasciare il veicolo, mentre l’infrazione viene registrata nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Infine, viene predisposto il verbale per la riconsegna del documento. L’aumento delle sanzioni si traduce quindi non solo in un impatto sui conducenti, ma anche in un maggiore impegno per le forze dell’ordine chiamate a far rispettare le nuove regole.