Paura nello spazio, un brivido corre a terra dalla navicella spaziale incagliata nel cielo con due astronauti a bordo. Dovevano restare pocji giornì, sono lassù da mesi. Si consolano mangiando la pizza napoletana, ma ci sono problemi, rivela Shane Galvin sul Sun.

Nuove foto degli astronauti bloccati del Boeing Starliner, scrive, sollevano preoccupazioni sulla loro salute. Le preoccupazioni per la salute degli astronauti della NASA bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale sono aumentate dopo che sono emerse immagini recenti che mostrano uno di loro gravemente tirato.

Le guance incavate della astronauta bloccata da mesi nello spazio

Sunita Williams e Barry Wilmore sono bloccati sulla ISS dal 6 giugno, quando il loro Boeing Starliner ha avuto dei malfunzionamenti tecnici. I due coraggiosi americani, che avrebbero dovuto rimanere sulla stazione spaziale solo per otto giorni, hanno trascorso 153 giorni tra le stelle, e i dottori stanno sollevando preoccupazioni sulla loro salute dopo che una nuova foto mostra Williams, 59 anni, che appare sconvolgentemente scarna.

I due astronauti sono visti mentre mangiano una cena improvvisata composta da pizza cruda, ketchup, senape e vari articoli vari. Sebbene sorrida e sembri di buon umore, Williams sembra avere le guance notevolmente incavate rispetto a quando è salita per la prima volta sul posto di lavoro orbitante.

“Quello che vedete in quella foto è qualcuno che penso stia sperimentando lo stress naturale di vivere ad altitudini molto elevate, anche in una cabina pressurizzata, per lunghi periodi”, ha detto il dott. Vinay Gupta a Ellyn Laponte, Connor Boyd e Stacy Liberatore del Daily Mail. Le guance notevolmente incavate di Williams sono probabilmente il risultato di un deficit calorico “significativo”, ha aggiunto.

Calorie bruciate nello spazio

Il corpo umano brucia più calorie nello spazio che sulla terraferma a causa delle basse temperature e delle condizioni generali difficili, ha spiegato Gupta. Ha sottolineato che uno dei noti problemi di salute per chiunque trascorra molto tempo nello spazio è l’atrofia muscolare.

“Stanno assumendo cibi molto calorici, come puoi vedere: salumi e, sai, altre carni, le proteine, ma salumi ricchi di grassi, non è necessariamente una dieta equilibrata”, ha detto Gupta al Daily Mail. Questa allarmante analisi arriva dopo che un equipaggio di quattro astronauti della NASA di ritorno sulla Terra con la capsula Dragon di SpaceX è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver trascorso 200 giorni sulla ISS.

Uno di quegli astronauti è stato trattenuto durante la notte all’ospedale Ascension Sacred Heart di Pensacola, secondo la NASA. L’agenzia spaziale non ha rivelato la natura dell’emergenza medica e l’astronauta è stato dimesso il giorno seguente.