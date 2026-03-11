Follia a Librino, quartiere di Catania: un uomo di 56 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia per aver perseguitato la sua ex amante e il marito di quest’ultima, arrivando a minacciarli con un bastone e tentando di investirli con l’auto.

Secondo quanto ricostruito, l’ultimo episodio è avvenuto in tarda serata sotto l’abitazione della coppia. La vittima e il marito, spaventati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno intercettato l’uomo nei pressi dell’abitazione: nell’auto erano presenti un coltello a scatto e una mazza lunga un metro, strumenti utilizzati poco prima per intimidire le vittime.

Le indagini hanno evidenziato un quadro di molestie continuative: l’uomo non aveva mai accettato la fine della relazione extraconiugale e perseguitava la donna con messaggi, telefonate e appostamenti sul luogo di lavoro. Successivamente, le minacce si sono estese anche al marito, con chiamate anonime e presunte minacce di diffusione di foto intime.

Il 56enne è stato arrestato per atti persecutori e denunciato per porto abusivo di armi. Dopo la convalida, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alle vittime con braccialetto elettronico, nel rispetto della presunzione di innocenza.