“Ci hanno rubato l’orso. Siamo chiusi per tristezza”, è il cartello che il proprietario di un negozio di giocattoli a Perugia ha deciso di esporre all’ingresso, dopo che qualcuno ha sottratto un orsetto di peluche che lanciava bolle di sapone sulla strada. “L’orsetto più conosciuto della città è stato rubato. Ci piange il cuore a pensarlo chissà dove; l’amarezza è tanta per un furto senza senso né scopo”, si legge in un post sulla pagina Facebook del negozio La città del sole.

“L’orsetto rubato è un’istituzione”

Il post prosegue: “Orsetto ha rallegrato la via per anni, con le sue bolle ha reso un piccolo pezzetto di Perugia un luogo di ritrovo, di sosta e di risate. Il nostro augurio è che presto venga ritrovato tutto intero, e che possa tornare a fare il suo lavoro come ha sempre fatto. Vi chiediamo di aiutarci: se avete segnalazioni scriveteci”.

Monica Marchesini, titolare del negozio di giocattoli, ha dichiarato al Messaggero: “Orsetto è un’istituzione. Sta qui con noi da 10 anni, quando mi hanno chiamato per dirmi che qualcuno lo ha rubato non ci volevo credere. Poi ci hanno preso tristezza e sconforto, per questo restiamo chiusi. Ci siamo rimasti malissimo”.