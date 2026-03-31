Avrebbe picchiato, accoltellato e tentato di investire la sua compagna. Non solo: avrebbe anche cercato di rapinarla dei gioielli che le aveva regalato un quarantacinquenne romano, arrestato dalla polizia per rapina e lesioni personali aggravate. È stata la donna, rimasta ferita, a chiamare il 112 e a raccontare agli agenti del Commissariato Sant’Ippolito l’accaduto.

Tutto era cominciato in un bar a Casal Bruciato dove l’uomo le aveva rivolto gravi offese per una foto pubblicata sui social. Una volta saliti in auto, le violenze: l’uomo l’avrebbe malmenata e le avrebbe strappato dal polso e dalle mani l’ orologio e i gioielli che le aveva regalato. Poi avrebbe cercato di colpirla con un coltello e quando la donna , che ha riportato gravi ferite a una mano, è riuscita a fuggire l’uomo avrebbe tentato di investirla. La donna è riuscita a chiamare gli agenti dopo che l’uomo che l’aveva convinta a risalire in auto avrebbe ripreso ad aggredirla Quando è stato fermato ad una distanza di circa 500 metri dai Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile capitolina l’uomo aveva in tasca il coltello, l’orologio e i gioielli.