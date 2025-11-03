Picchia, minaccia e perseguita la ex per farla smettere di fumare. Un’ossessione che è sfociata per il 41enne nell’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, avendo causato alla donna uno stato perenne di ansia e paura. Per questo i carabinieri di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo e disposto per lui l’obbligo di tenere il dispositivo.

Le violenze andavano avanti da settembre

Quelle subite dalla donna dallo scorso settembre sono state violenze fisiche e psicologiche, al punto da temere per la sua incolumità e quella dei propri cari. Ossessionato dal vizio del fumo della sua compagna, il 41enne l’avrebbe molestata più volte. La procura del tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal gip l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare non custodiale del divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi stretti congiunti, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati.