Una donna di 61 anni di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, è stata vittima di una violenta aggressione domestica nella serata del 26 dicembre. Giunta in ospedale con fratture costali multiple, il referto medico ha evidenziato la gravità delle lesioni, con necessità di osservazione e ricovero.

Quando i carabinieri sono intervenuti nell’appartamento, hanno trovato la scena di una vera e propria devastazione: sangue ovunque, mobili rovesciati, piatti e bottiglie sparsi, e persino l’albero di Natale caduto, simbolo della vita familiare spezzata. L’uomo, 66 anni, stava tentando di colpire ancora la moglie, già ferita e incapace di difendersi.

L’arresto e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe esplosa al culmine di una discussione: l’uomo avrebbe colpito la donna con un ferro da stiro, poi alla testa con un mestolo e infine le avrebbe sbattuto il volto contro lo spigolo del frigorifero. L’attacco si sarebbe esteso in più ambienti della casa, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e terrore. I figli, presenti al momento dei fatti, hanno tentato di separare i genitori. La donna è stata soccorsa dal 118 e ricoverata nel reparto di chirurgia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere, a disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, mentre proseguono gli accertamenti sulle dinamiche dell’aggressione e sulla storia pregressa di violenze familiari.