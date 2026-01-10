Alcuni giorni fa il proprietario di una gelateria nel centro di Catania ha deciso di esporre un nuovo gusto, ovvero il “pistacchio gay”. L’iniziativa non è passata inosservata e in poche ore è scoppiata la polemica. “Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e per questo lo abbiamo chiamato così”, ha spiegato un dipendente della gelateria al quotidiano La Sicilia. Luigi Tabita, attore, attivista e direttore del Giacinto Festival, che da dodici anni si occupa dei temi legati alla comunità Lgbtqia+, ha rapidamente segnalato e condannato l’episodio sui social: “Scrivere ‘pistacchio gay’ in una gelateria frequentata da bambini e giovanissimi può alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura machista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole”.

“Non c’è niente di spiritoso”

Luigi Tabita, riflettendo sulla discutibile iniziativa della gelateria, che dichiarato che “quello che a molti può sembrare una banalità innocua, in realtà riflette l’abitudine di usare la parola gay come insulto”. Sui social, Tabita ha poi scritto: “Io lavoro nelle scuole. Una volta purtroppo si usava la parola ‘spastico’ come frequente insulto. Grazie a un lavoro di sensibilizzazione sui temi della disabilità e sul linguaggio inclusivo, oggi non succede più. È invece molto frequente nei corridoi sentire ‘gay’, dando un’accezione negativa anche non legata all’orientamento sessuale. Immaginiamo un bambino o un ragazzo quotidianamente bullizzato che poi trova scritto ‘pistacchio gay’ in una gelateria”.

Anche Open Catania, il collettivo queer legato ad Arci, è intervenuto sulla vicenda: “In città esiste un evidente problema nel modo in cui viene percepita l’identità omosessuale. Non c’è nulla di spiritoso in tutto questo. Siamo nel 2026 e non vorremmo perdere tempo con ‘pistacchi gay’ e altre simili trovate, anche perché, se non fosse abbastanza chiaro, c’è un mondo che brucia là fuori e le priorità dovrebbero essere ben altre”.