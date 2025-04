Lo ha preso a morsi arrivando a decapitarlo. Per il cane di piccola taglia, azzannato da un pitbull, non c’è stato scampo. Il fatto è avvenuto domenica sera, 27 aprile, nel quartiere viterbese San Faustino. L’animale più grande era libero in strada nel momento dell’aggressione. Se fosse stato legato, forse tutto questo non sarebbe accaduto.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i veterinari della Asl e i carabinieri che, ricostruendo la dinamica dei fatti, sono riusciti a risalire al proprietario del pitbull. Quest’ultimo è stato riconsegnato all’uomo, a cui è stato imposto l’obbligo di sottoporlo a tutti gli accertamenti sanitari e comportamentali previsti dalla legge in questi casi di aggressione.