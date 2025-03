Un pitbull ha sbranato e ucciso un chihuahua a Roma. L’aggressione è avvenuta lo scorso 4 febbraio nel Parco Pino Lecce, nel Municipio XI di Roma, come riporta il sito 7 Colli. Il cane avrebbe aggredito l’altro animale proprio nell’area giochi, frequentata da famiglie e bambini. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che dovranno indagare sulla vicenda per capire la dinamica dei fatti.

Le parole del consigliere Enrico Nacca

Il consigliere del XI Municipio, Enrico Nacca, chiede che si agisca affinché l’episodio non si ripeta: “Questo episodio mette in luce la grave negligenza di alcuni proprietari che, per pura superficialità o irresponsabilità, scelgono di possedere cani di razze potenzialmente pericolose senza avere le competenze e le responsabilità necessarie per gestirli. Parco Pino Lecce è il principale punto di ritrovo del quartiere. E se al posto del piccolo Brando ci fosse stato un bambino? Oggi staremmo parlando di una tragedia irreparabile”.