Il compagno della proprietaria del pitbull ucciso domenica scorsa ad Ancona da un poliziotto dell’antidroga durante un controllo era finito a processo a febbraio 2025 per aver aizzato due anni prima un cane contro un passeggero di un bus al fine di rapinarlo. Lo rende noto Il Resto del Carlino. Il giorno della morte dell’animale c’era anche lui al parco con la ragazza, una donna di origini domenicane, quando gli agenti sono arrivati per un controllo. Secondo quanto riferito dalla polizia, in quest’ultima occasione il ragazzo di 22 anni, di origine romena, avrebbe tentato di disfarsi di tre dosi di hashish.

Durante l’operazione il cane della coppia, un meticcio di nome Narcos, tenuto senza museruola e senza guinzaglio (“L’ho tenuto con la catena” è invece la versione della giovane), si sarebbe scagliato contro i poliziotti in maniera aggressiva. È in tale frangente che sarebbe partito il colpo di pistola che lo ha ucciso. Nel processo che lo aveva visto imputato a febbraio, il 22enne era accusato di rapina nei confronti di un passeggero di 21 anni, di origine bengalese, addentato a una caviglia e derubato poi del portafoglio e del cellulare. Il compagno della proprietaria di Narcos è stato condannato in abbreviato a tre anni di reclusione.

La polemica e la manifestazione

Certo è che l’uccisione dell’animale continua a far discutere e dividere l’opinione pubblica. La prossima domenica ci sarà una manifestazione mirata a chiedere la sospensione del poliziotto che ha sparato al cane. L’attivista animalista Enrico Rizzi ha detto: “Chiedo a nome mio e di centinaia di migliaia di persone che amano gli animali e vogliono provare a credere nell’operato della questura di Ancona, la sospensione dal servizio dell’agente e che il questore lo tolga immediatamente dal servizio Volanti mettendolo dietro a una scrivania”. L’Enpa ha attivato il proprio ufficio legale per verificare le circostanze che hanno portato all’uccisione dell’animale.

Il Segretario generale Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, Alessandro Bufarini, ha espresso il supporto dell’organizzazione all’agente coinvolto. “Il Siulp Ancona desidera esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza al collega che è stato coinvolto nel recente intervento di controllo del territorio che ha visto la tragica morte di un animale. Nessuno deve mettere in dubbio la professionalità della Polizia di Stato perché gli operatori che operano su strada a tutela dei cittadini e, direi, anche degli animali, è fatta di costante sacrificio e dedizione e supportata da una costante opera di addestramento alle tecniche operative e all’utilizzo dell’arma (…)”.