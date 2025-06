Secondo l’ultima indagine di Italiadecide e Makno, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo e presentata a Roma, i cittadini italiani esprimono un livello di soddisfazione medio di 6,7 su 10 riguardo al proprio luogo di residenza. Tuttavia, la geografia del benessere percepito varia profondamente: a ottenere i punteggi più alti sono i centri del Nord Est e le città medio-piccole, in particolare Bologna e Verona, in testa per qualità della vita percepita.

Al contrario, Milano e molte città del Sud Italia non riescono nemmeno a raggiungere la sufficienza nel giudizio dei propri abitanti. Lo studio evidenzia come la dimensione urbana influisca notevolmente sulla percezione di vivibilità, premiando i contesti meno caotici e più equilibrati in termini di servizi, mobilità e qualità ambientale.

Donne più sensibili alla sicurezza, città medie più vivibili

Dall’analisi emergono anche alcune differenze significative legate al genere: le donne risultano più attente e critiche su temi come la sicurezza e la salubrità degli ambienti urbani, confermando una maggiore sensibilità ai fattori legati al benessere quotidiano. La “città media” – né troppo grande né troppo piccola – si conferma invece come la dimensione urbana preferita per chi cerca un equilibrio tra qualità della vita e accesso ai servizi.

Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide, ha sottolineato l’importanza di questi risultati per le politiche pubbliche future. Matteo Fabiani, executive director Media and Associations Relations di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto che strumenti come questa ricerca sono fondamentali per comprendere la reputazione e il funzionamento dei territori italiani, fornendo una base solida per analisi economiche e sociali a livello nazionale.