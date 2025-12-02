Riteneva di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro relativo all’attività del cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile della città della Piana.

Gli dava fastidio il cantiere della nuova ciclabile

Per questo venerdì scorso ha appiccato due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Prima ha dato fuoco a un container adibito a deposito attrezzi che si trovava all’interno del cantiere.

Subito dopo, con la propria auto, ha raggiunto l’ufficio tributi del Comune e, davanti alle telecamere dell’amministrazione, ha cosparso i locali di benzina durante l’orario di apertura al pubblico.

L’incendio ha provocato significativi danni alla struttura nonché l’evacuazione dei dipendenti. Protagonista del pomeriggio di follia è una persona già nota alle forze dell’ordine, che è stata fermata nell’immediatezza dell’incendio al Comune dagli agenti della Polizia di Stato.

Ricevuta la prima chiamata al numero unico di emergenza, infatti, i poliziotti hanno avviato un’immediata attività di ricerca sul territorio, riuscendo a individuare e bloccare l’autore dei due incendi dolosi.