Sale in Italia la povertà sanitaria. Nel 2025 501.922 persone hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con il Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi.

Rapporto sulla Povertà Sanitaria del Banco Farmaceutico

Rispetto alle 463.176 del 2024, c’è stato un aumento dell’8,4%. Particolarmente importante la quota di minori che superano gli anziani. Sono i dati contenuti nel 12/mo Rapporto sulla Povertà Sanitaria del Banco Farmaceutico presentato all’Aifa.

“I dati ci restituiscono anche quest’anno un quadro preoccupante per migliaia di famiglie “, afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

L’analisi restituisce anche il profilo dei poveri sanitari. Nel nostro paese le persone in questa condizione sono prevalentemente uomini (sono il 51,6% del campione, contro il 48,4% delle donne) e persone in età adulta (18-64 anni, pari al 58%).

Particolarmente importante è la quota di minori che sono 145.557 (pari al 29%), più degli anziani che corrispondono al 21,8% (109.419). Considerando le condizioni di salute, i malati acuti (56%) superano i malati cronici (44%).

Rinuncia alle cure: deriva americanizzante

Secondo il rapporto nel 2024 – in base agli ultimi dati Istat disponibili – quasi una persona su dieci (9,9%) ha rinunciato a visite o esami specialistici nei 12 mesi precedenti.

Il 6,8% della popolazione ha rinunciato prevalentemente per le lunghe liste d’attesa, mentre il 5,3% (pari a 3,1 milioni di persone) per ragioni economiche. Un dato in crescita dell’1,1% rispetto al 2023.

“Oggi la sanità italiana rischia una deriva americanizzante nel senso che quella che è stata la sanità di tutti potrebbe diventare appannaggio esclusivo di quelli che possono permettersi di pagarla – ha sottolineato il vicepresidente della Corte Costituzionale, Luca Antonini – Il Rapporto conferma che la voce del Terzo settore avrebbe potuto farsi sentire, soprattutto in questo ambito. Non è stata ascoltata. Ma forse non è ancora troppo tardi per iniziare a farlo”.