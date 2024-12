Un dramma sconvolgente ha scosso il quartiere Collatino, alla periferia di Roma. Nel pomeriggio di ieri, 5 dicembre, intorno alle 17, un bambino di 12 anni è precipitato dalla finestra del decimo piano di un palazzo situato in via Igino Giordani. Dopo un volo di decine di metri, il piccolo è finito sull’asfalto di un parchetto interno al complesso residenziale. Numerose chiamate hanno raggiunto il Numero di Emergenza 112, mobilitando i soccorsi e la polizia per far luce sull’accaduto.

I tentativi di salvataggio

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha tentato disperatamente di rianimare il bambino. In condizioni gravissime, il dodicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nonostante gli sforzi incessanti dei medici, per il bambino non c’è stato nulla da fare. La sua morte lascia un vuoto profondo nella famiglia e nella comunità che lo circondava.

Le indagini

Gli investigatori sono ora impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento della tragedia, il 12enne si trovava in casa con la babysitter. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta dalla finestra della cameretta. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La polizia ascolterà i genitori, attualmente sotto shock, per acquisire informazioni utili.