La polizia sta indagando sulla morte di una donna peruviana di 30 anni, precipitata dalle scale di un palazzo in Salita della Noce. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto un litigio con il fidanzato e potrebbe averlo inseguito subito dopo. La tragedia è avvenuta intorno alle 2:30: l’uomo, dopo la discussione, avrebbe lasciato l’abitazione, mentre la donna, tentando di raggiungerlo, sarebbe inciampata e caduta per due piani. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l’automedica e le volanti della polizia. Le indagini sono ora affidate alla squadra mobile, che sta ascoltando il fidanzato. L’uomo ha dichiarato di non aver assistito alla caduta, ma le sue affermazioni sono al vaglio degli investigatori.