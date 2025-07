Adriano Gneo è morto a 48 anni dopo essere caduto da un balcone a Roma, in via Pietro Cardella, nel quartiere di Grotta Celoni, che si trova nella parte est della città. Il fatto risale al 2 luglio scorso, intorno alle 18.

La Procura ha avviato un procedimento in cui si ipotizza il reato di omicidio. Non viene escluso che sia precipitato dopo una lite scoppiata con Pierpaolo R., un uomo di 59 anni. Secondo una prima ricostruzione, Gneo sarebbe precipitato nel vuoto nel tentativo di sottrarsi all’aggressione dopo essere stato inseguito fino alla terrazza condominiale.

Il movente sarebbe un presunto debito di 60mila euro che Gneo avrebbe contratto con il suo presunto aggressore. Quest’ultimo è attualmente indagato a piede libero: noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga e alla detenzione illegale di armi, Pierpaolo R. agli inquirenti ha raccontato di essersi recato a casa di Gneo, che viveva con i genitori. Qui avrebbe cercato di parlare con il padre per riferirgli del debito del figlio. A chi indaga, il 59enne avrebbe anche detto di aver ricevuto dei bonifici sul suo conto da parte della vittima, particolare a cui però gli inquirenti non credono.

Durante le perquisizioni nella casa del 48enne sono stati sequestrati pc, carte di pagamento elettroniche e altro materiale. Il medico legale, sul suo corpo, ha trovato un foro su un gluteo compatibile con un colpo sparato da una pistola ad aria compressa: un dettaglio che apre nuovi interrogativi sulla dinamica dell’aggressione subita da Adriano Gneo.

