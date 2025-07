Insultare gli studenti è sbagliato, soprattutto se l’insulto arriva da un docente. La Cassazione si è espressa sull’argomento dando ragione al preside dell’Istituto tecnico Alberto Baggi, di Sassuolo (Modena), che nel 2019 aveva sanzionato un professore per aver dato del cretino a uno studente. Per gli Ermellini è stato giusto “punire” il docente, che da parte sua aveva fatto ricorso e si era opposto alla decisione del dirigente scolastico di sanzionarlo. Ricorso rigettato in tutti e tre i gradi.

Per la Cassazione la sanzione è “proporzionata al comportamento del docente”. Già la Corte d’Appello di Modena aveva stabilito che la sanzione fosse congrua per il comportamento del professore, perché prevista dal codice disciplinare relativamente alla “violazione dei doveri inerenti alla funzione docente”.