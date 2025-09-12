La Polizia di Stato di Asti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha arrestato una cittadina di origini cinesi accusata di aver organizzato un vasto giro di prostituzione. La donna, regolare in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro, secondo le indagini avrebbe gestito un sistema strutturato, fondato sullo sfruttamento di connazionali prive di documenti. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, che ha riconosciuto la gravità delle accuse mosse dalla Squadra mobile e dall’Ufficio immigrazione.

Il sistema scoperto dagli investigatori

L’indagine, durata diversi mesi, ha permesso di ricostruire la presunta rete criminale. La donna metteva a disposizione due appartamenti situati ad Asti, dove le connazionali erano costrette a prostituirsi. I guadagni, secondo l’accusa, venivano consegnati direttamente alla presunta sfruttatrice. Per mantenere un controllo costante, la “maitresse” aveva installato telecamere gestite da remoto.

Il reclutamento dei clienti avveniva attraverso annunci pubblicati su riviste locali, un metodo che garantiva visibilità e un flusso costante di frequentatori. Nel corso delle perquisizioni, la polizia ha scoperto anche che la donna aveva dichiarato un indirizzo falso per ottenere il permesso di soggiorno, indicando come domicilio un’abitazione di un cittadino italiano. Quest’ultimo è stato denunciato per aver favorito la falsa dichiarazione.

Sequestri e conseguenze

L’operazione si è conclusa con il sequestro dei due appartamenti adibiti a case di appuntamento, di 50mila euro in contanti e di diversi dispositivi elettronici, comprese due telecamere utilizzate per il controllo a distanza. Durante i controlli, sono stati identificati tre donne e un uomo, tutti cinesi e irregolari sul territorio nazionale. Oltre ad essere stati deferiti all’Autorità giudiziaria, i quattro sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione immediata, con l’obbligo di lasciare l’Italia.