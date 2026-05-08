Un nuovo video mostra l’attacco armato contro dei poliziotti di Bellevue, Usa, durante un intervento per violenza domestica in una stazione dei treni. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il sospettato, Mohamed Morray Bangura, 38 anni, stava parlando con gli agenti quando ha improvvisamente estratto un coltello dalla tasca della giacca e si è scagliato contro di loro.

La polizia ha spiegato che l’uomo avrebbe ferito un agente al volto con un fendente e successivamente lo avrebbe colpito due volte alla schiena mentre il poliziotto cadeva a terra. Durante l’aggressione, un altro agente presente sulla scena ha sparato tre colpi contro Bangura per fermarlo.