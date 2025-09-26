Un furto ha scosso un negozio situato in zona piazza Centrale ad Aprilia, Roma. Due donne, approfittando della normale attività del locale, hanno rubato diversi prodotti dagli scaffali, senza accorgersi che l’interno era sorvegliato da una telecamera di sicurezza. L’occhio elettronico ha registrato l’intero gesto, immortalando le ladre mentre si impossessavano dei cosmetici, alcuni dei quali nascosti nelle mutande, secondo quanto riferito dalla titolare.

Prima di presentare denuncia alle forze dell’ordine, la proprietaria ha deciso di tentare un approccio diretto, rivolgendosi alle responsabili tramite un appello pubblico. L’intento era duplice: richiedere la restituzione immediata della merce e allo stesso tempo evitare ulteriori disagi al negozio e possibili procedimenti legali.

L’appello sui social

La commerciante ha pubblicato un messaggio sul gruppo Facebook “Sei di Aprilia se”, invitando le due donne a restituire i cosmetici rubati: “Salve per chiunque leggesse il post oppure magari proprio voi stesse leggete e vi riconoscete. Vi consiglio vivamente di riportare tutti i prodotti RUBATI prima che parta la denuncia dalla polizia. Nelle videocamere si vedono molto bene le vostre facce e quindi facilmente riconoscibili. Spero vivamente in un po’ di lucidità e che torniate a portare tutti i prodotti che vi siete nascoste nei mutandoni. Se erano cose da mangiare non si sarebbe creato nessun problema, purtroppo non tutti ci possiamo permettere del cibo, ma qui stiamo parlando di cosmetici è stato solamente uno sfregio per l’intero punto vendita. Quindi prima di creare altri disagi e rischiare cose che magari non si vorrebbero cerchiamo di sistemare la questione e riportare i prodotti nel negozio”.