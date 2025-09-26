A Novellara, in provincia di Reggio Emilia, Gabriele Davolio, 69 anni, è stato punto da due calabroni che lo hanno assalito quando si è recato a tagliare i rami di una pianta, da cui il giorno prima era stato estirpato un nido di insetti. A lanciare l’allarme e a richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati i familiari. Alle difficoltà respiratorie provocate dalle punture degli insetti, ai quali molto probabilmente il 69enne era allergico, si sono aggiunte anche le complicazioni dovute ai suoi problemi cardiaci, che potrebbero aver favorito il peggioramento delle sue condizioni generali.

Condizioni critiche

Dopo l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica, mentre l’uomo era in condizioni estremamente critiche. I sanitari hanno quindi tentato di rianimarlo per almeno 40 minuti, tentando anche di intubare il paziente. I disperati tentativi di salvarlo, però, si sono rivelati inutili e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Davoli, causato dallo shock anafilattico.

Non risultano essere stati richiesti ulteriori accertamenti medico legali, essendo emersa la “causa naturale” alla base del decesso, dovuta al malore per lo shock. Il corpo è stato quindi trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Novellara, mentre i funerali di Gabriele Davolio si sono tenuti oggi.