Capire quale sia la città dove si vive meglio non è solo una questione di sensazioni personali, ma di indicatori concreti. L’indice Numbeo 2026 sulla qualità della vita analizza una serie di parametri che incidono sulla quotidianità dei cittadini: potere d’acquisto locale, costo degli affitti e degli immobili, prezzi dei generi alimentari, livello di sicurezza e criminalità, qualità dell’assistenza sanitaria, clima, inquinamento e tempi medi di percorrenza nel traffico.

L’obiettivo è fornire un quadro complessivo del benessere urbano, mettendo in relazione stipendi e costo della vita con fattori ambientali e servizi. Si tratta quindi di una fotografia basata su dati comparativi, utile per capire dove la vita risulti più sostenibile ed equilibrata.

Le città migliori al mondo: dominio dei Paesi Bassi

Nella classifica globale 2026, a dominare sono le città del Nord Europa. L’Aia conquista il primo posto come città con la migliore qualità della vita, seguita da Eindhoven, Utrecht e Rotterdam, a conferma della forza dei Paesi Bassi sotto il profilo di servizi, sicurezza e equilibrio tra costi e redditi.

Al quinto posto si trova Copenaghen, mentre completano la top 10 Lussemburgo, Göteborg, Monaco di Baviera e Berna. Si tratta di centri urbani caratterizzati da infrastrutture efficienti, elevata qualità ambientale e sistemi sanitari solidi.

Le città italiane in classifica: Trieste guida

Per trovare un’italiana bisogna scendere fino alla 141ª posizione. In totale sono solo otto le città del Belpaese presenti. La migliore è Trieste, seguita da Genova e Firenze. Roma non è in testa: la Capitale si colloca tra il 160° e il 170° posto.

Seguono Bologna, Torino e Milano, dove pesa soprattutto il costo delle case: il rapporto prezzo/reddito immobiliare è molto alto (17,14), ben distante da quello dell’Aia (6,12). Chiude Napoli, penalizzata da sicurezza, inquinamento e tempi di percorrenza nel traffico.