L’estate 2025 si preannuncia complicata per milioni di italiani che sceglieranno l’automobile come mezzo per raggiungere le località turistiche. Secondo Autostrade per l’Italia, oltre 38 milioni di persone si metteranno in viaggio nei tre fine settimana centrali della stagione: 25‑27 luglio, 1‑3 agosto e 8‑10 agosto. Le giornate più critiche saranno sabato 2 agosto e sabato 9 agosto, entrambe da bollino nero per traffico intenso, specie su arterie come l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Adriatica e l’A22 del Brennero. Anche i venerdì 1 e 8 agosto si annunciano problematici, con congestionamenti nelle ore pomeridiane. I rallentamenti saranno costanti nei weekend estivi, con partenze difficoltose il sabato mattina e rientri congestionati la domenica pomeriggio.

Ferragosto, settembre e consigli utili per viaggiare meglio

Il weekend di Ferragosto rappresenta un ulteriore momento critico. Il pomeriggio di giovedì 14 agosto sarà caratterizzato da forti flussi verso il Sud, mentre il ritorno verso Nord domenica 17 agosto creerà lunghe code. Curiosamente, il 15 agosto dovrebbe essere una giornata più tranquilla. Anche settembre vedrà una seconda ondata di traffico: lunedì 1 settembre mattina e domenica 7 pomeriggio saranno particolarmente congestionati per il rientro di massa.

Per migliorare la circolazione, saranno imposti divieti ai mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate tutte le domeniche estive dalle 7 alle 22, e in alcune giornate chiave anche il venerdì pomeriggio. I controlli verranno rafforzati con più pattuglie, elicotteri e sistemi di sorveglianza automatizzati. Gli esperti consigliano di evitare partenze nei fine settimana, preferendo l’inizio settimana o le ore serali dei giorni feriali. È essenziale effettuare controlli al veicolo prima del viaggio e utilizzare app e strumenti digitali per monitorare la viabilità. Canali come Isoradio, CCISS e i social della Polizia Stradale forniscono aggiornamenti in tempo reale utili a evitare code e disagi.