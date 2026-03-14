Secondo l’aggiornamento dell’Indice del clima pubblicato da Il Sole 24 Ore, l’Italia appare profondamente segnata dal riscaldamento globale. I dati validati da 3Bmeteo mostrano che negli ultimi 15 anni la temperatura media nazionale è cresciuta di 1,8°C, con un picco di +2,3°C nelle regioni settentrionali.

Oltre all’aumento termico, si registra una crescente frequenza di eventi estremi: nel 2025 sono state 17 le ondate di calore e circa 80 le notti tropicali, mentre le precipitazioni risultano sempre più concentrate in episodi brevi e violenti. I periodi di siccità coprono ormai il 12% dei giorni dell’anno, con punte del 19% al Sud.

La classifica delle città: Bari al vertice

Per il terzo anno consecutivo, Bari guida la classifica delle città italiane con il clima più equilibrato, seguita da Barletta-Andria-Trani e Pescara, mentre chiudono la Top 10 centri come Ancona, Chieti, Livorno, Trieste e Imperia. La presenza del mare e della brezza marina gioca un ruolo determinante nel mitigare le temperature estreme. Tra le eccezioni spicca Enna, che grazie all’altitudine registra il più basso indice di calore del Paese.

Le grandi città mostrano divari netti: Roma si mantiene al 37° posto, ma le metropoli della Pianura Padana soffrono molto. Milano scivola al 71° posto, seguita da Bologna (72ª) e Firenze (78ª). Torino chiude la fila delle grandi città con 162 giorni di aria stagnante, che favoriscono l’accumulo di inquinanti.

Le maglie nere e le tendenze preoccupanti

In fondo alla classifica troviamo Carbonia, colpita da caldo estremo e umidità, seguita da Terni e Belluno. Quest’ultima registra solo 6,8 ore di sole al giorno e quasi 20 giorni freddi l’anno, pur vantando il minor numero di notti tropicali (15).

Il report evidenzia una tendenza allarmante: con temperature medie in aumento, eventi estremi sempre più frequenti e la sparizione dei giorni freddi al Sud, città come Cagliari e Catania registrano ormai temperature costantemente elevate, con impatti significativi su salute, agricoltura e infrastrutture.