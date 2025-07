Rincari medi del 5% con punte del 9 e fino a 354 euro la settimana per avere un ombrellone in prima fila. L’estate in spiaggia per gli italiani si annuncia un salasso: a dirlo è un’indagine di Altroconsumo che ha contattato in maniera anonima 213 stabilimenti distribuiti in dieci località: Alassio, Lignano, Viareggio, Rimini, Senigallia, Anzio, Palinuro, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos.

I preventivi si riferiscono alla settimana dal 3 al 9 agosto e includono ombrellone e due sdraio o lettini. I prezzi variano anche in base alla posizione delle file.

Secondo i dati raccolti dall’associazione paladina dei consumatori, Alghero e Senigallia sono le località in cui si registra l’impennata di prezzi più cospicua: +9% rispetto alla scorsa estate. Seguono le spiagge di Palinuro e Gallipoli con +7%. La media nazionale dei rincari si attesta al 5% e questo, fa notare Altroconsumo, significa che i servizi in spiaggia sono aumentati in un anno ben oltre il tasso di inflazione, che è intorno al 2%.

Si tratta di una tendenza in atto da anni: dal 2021 a oggi, la tariffa media per una postazione è passata da 182 a 212 euro, con un incremento complessivo dei prezzi del 17%. Alassio si conferma negli anni la località più costosa: per una settimana in spiaggia, il prezzo medio delle prime quattro file è di 340 euro, con la prima fila che arriva fino a 354 euro. All’opposto, Rimini si distingue per la sua offerta più accessibile: 150 euro prezzo medio e 166 euro per la prima fila.

Dopo Alassio segue Gallipoli (295 euro prezzo medio, 316 euro prima fila), Alghero (240 euro in media, 251 euro in prima fila) e Viareggio (217 euro per tutte le file). Oltre alla spesa per ombrellone e lettini, ce ne sono altre che incidono sul costo complessivo di una settimana al mare: docce, cabine, giochi da spiaggia, uso dei servizi igienici e del frigorifero. Così un ombrellone con due lettini può costare anche 55 euro al giorno. Di fronte a tariffe sempre più elevate e in costante crescita, la spiaggia libera appare una valida alternativa, ma è sempre più difficile trovarla.

“La politica delle concessioni infinite ha rallentato la concorrenza tra i balneari a svantaggio dei cittadini”, sottolinea Altroconsumo, ricordando l’avvio di una petizione promossa dalla stessa associazione – già raccolte 8.000 firme – per una riforma del settore che garantisca la spiaggia accessibile per tutti e affidi in concessione una porzione dei litorali attraverso bandi che premiano la qualità e la sostenibilità dei servizi offerti, prevedendo che i gestori paghino un prezzo per le concessioni proporzionale al fatturato che potrebbero generare.