Quando si dice “una serata indimenticabile”, forse non si pensa a un ingresso trionfale al pronto soccorso in preda a dolori lancinanti. Eppure, un 24enne della zona di Dolo, ha trasformato una comune nottata post-lavorativa in una vicenda che farà sicuramente discutere amici e conoscenti. Dopo aver chiuso il turno nel ristorante in cui lavora, il giovane si è dedicato ad attività notturne che, a quanto pare, sono sfuggite al suo controllo. Il risultato? Una diagnosi che, nonostante non sia tecnicamente una “frattura”, porta con sé tutta l’iconicità del termine: frattura del pene.

Un finale di serata… col botto

L’imprevisto è raro ma, ahimè, possibile: un trauma violento durante un’erezione può portare alla temuta lesione, per quanto scientificamente il termine “frattura” non sia corretto. Con un’autonomia degna di nota, il giovane ha raggiunto il pronto soccorso di Dolo, dove i medici hanno subito deciso di intervenire chirurgicamente. Non si è trattato di un’operazione semplice, ma per fortuna è andato tutto per il meglio. Dopo l’intervento, il 24enne è stato ricoverato in Urologia, dove ha iniziato il suo percorso di recupero.

Non è un caso isolato: cronache del passato

A chi pensa che queste cose succedano “solo nei film”, ricordiamo un precedente illustre: nel maggio del 2013 un 32enne di Chioggia ha vissuto un’esperienza simile durante un rapporto. Anche allora il dolore lancinante e un ematoma in espansione hanno portato a un intervento d’urgenza. La morale? In certi momenti di passione, è bene procedere con cautela: il rischio non vale il prezzo del biglietto…