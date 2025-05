La prima pagina di oggi è dedicata alla guerra in Ucraina e al vertice lampo che si è tenuto a Istanbul tra ucraini e russi. Incontro che non ha portato ad impegni diretti: le due delegazioni si rivedranno con l’obiettivo di raggiungere un possibile alquanto lontano cessate il fuoco. Zelensky non era in Turchia ma è invece volato in Albania dove a margine del vertice della Comunità politica europea ha incontrato il Gruppo dei Volenterosi (Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk, assente la Meloni e presente invece via telefono il presidente degli Usa Donald Trump).

Lasciando la prima pagina e tornando in Italia, ci sono stati sviluppi sul caso Garlasco. Verranno effettuati dei prelievi del Dna anche alle gemelle Cappa e all’amico di Stasi Marco Panzarasa. Restando in Italia e occupandoci ancora di cronaca, è stata diffusa una chat tra studenti circolata in un liceo di Bassano del Grappa in cui si chiedeva “chi meritava di morire tra Tramontano, Anastasi e la Cecchetin”. C’è stato però anche un fatto positivo: Alberto Trentini, il cooperante arrestato sei mesi fa in Venezuela, ha chiamato i familiari per la prima volta da quando è detenuto. Passando alla politica, nelle scorse ore c’è stata una battuta di Zaia che ha fatto capire che ci sono tensioni all’interno della Lega dopo l’elezione di Vannacci a vicesegretario. In Albania c’è stato invece un inchino messo in scena da Edi Rama davanti alla Meloni. E infine, perché no, il genio del giorno: il pusher che si faceva pagare le dosi di droga con il Pos.

Ecco le notizie del giorno:

“Chi meritava di morire tra Tramontano, Anastasi e la Cecchetin?” La chat raccapricciante degli studenti di un liceo

Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela da 180 giorni ha telefonato alla sua famiglia

Luca Zaia: “Vannacci vicesegretario della Lega? Non cambierò la mia identità per lui”

Meloni arriva a Tirana, il primo ministro albanese Edi Rama si inginocchia

Le voci dal palazzo, Conte: “La priorità di questi signori è il folle piano di riarmo”. Schlein: “Gaza? Non bisogna far cadere l’attenzione”. Tajani: “Se la segretaria dem ha proposte per la pace nel mondo, ce lo faccia sapere”

Braccialetto elettronico, il ministro Nordio: “Dà l’alert, poi le donne trovino un rifugio, magari in chiesa”

Papa Leone XIV sigilla la famiglia tradizionale: “Fondata sull’unione stabile tra uomo e donna”

Trump contro Springsteen: “Invadente, idiota, odioso, prugna secca che ha sostenuto il truffaldino Biden. Stia zitto”

Il genio del giorno, il pusher che si faceva pagare le dosi con il Pos