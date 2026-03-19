Nonostante il recente decreto varato il 18 marzo, i rincari dei carburanti si fanno ancora sentire e i prezzi continuano a salire. Le medie dei prezzi, rilevate dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborate da Staffetta Quotidiana, mostrano infatti una tendenza al rialzo in quasi tutte le tipologie di carburante. La media è stata rilevata alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti. Di seguito la lista dei prezzi medi praticati comunicati dai gestori.

Quanto costano oggi benzina e diesel

Benzina self-service a 1,869 euro/litro (+14 millesimi, compagnie 1,872, pompe bianche 1,863), diesel self-service a 2105 euro/litro (+16, compagnie 2,106, pompe bianche 2,102). Benzina servito a 2,001 euro/litro (+13, compagnie 2,037, pompe bianche 1,932), diesel servito a 2,236 euro/litro (+15, compagnie 2,270, pompe bianche 2,173). Gpl servito a 0,706 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,507 euro/kg (+1, compagnie 1,510, pompe bianche 1,506), Gnl 1,235 euro/kg (+2, compagnie 1,242 euro/kg, pompe bianche 1,229 euro/kg).

In ambito autostradale, i prezzi mostrano valori più alti rispetto alla rete ordinaria: la benzina self-service si attesta a 1,950 euro al litro, mentre il servizio assistito raggiunge i 2,200 euro al litro. Il diesel self-service costa in media 2,169 euro al litro, con il servito a 2,420 euro. Il Gpl si attesta a 0,837 euro al litro, il metano a 1,539 euro/kg e il Gnl a 1,295 euro/kg.