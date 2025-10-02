Quattro giovani triestini, attivi sulla piattaforma OnlyFans, sono finiti sotto indagine per evasione fiscale. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, avrebbero guadagnato circa 244.560 euro grazie alla pubblicazione di contenuti per adulti a pagamento, senza però dichiarare nulla al fisco. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura, si inserisce in un più ampio piano di controlli mirati al mondo digitale e alle nuove forme di intrattenimento online. Le verifiche hanno portato anche a perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, sia uomini che donne, che contavano su un seguito considerevole anche su altri social network.

Guadagni non dichiarati e conseguenze fiscali

Oltre ai proventi derivanti dagli abbonamenti su OnlyFans, gli indagati avrebbero intascato ulteriori 20mila euro senza versare la cosiddetta “tassa etica” prevista per l’intrattenimento per adulti. La somma complessiva, dunque, sarebbe stata sottratta in toto al controllo fiscale. Le autorità stanno ora valutando la posizione dei quattro attraverso un incrocio di dati e documenti, con il coinvolgimento diretto dell’Agenzia delle Entrate. Se confermate, le accuse potrebbero portare a sanzioni pesanti e alla restituzione delle somme evase.