Un uomo di 36 anni è finito in ospedale dopo una lite con un altro bagnante, di 64, per la presenza di un cane in spiaggia. È accaduto a Lago, frazione marina di Castellabate, nel Salernitano. La discussione tra i due, entrambi del Napoletano, sarebbe scattata quando il più giovane ha fatto notare al 64enne che la presenza dell’animale contravveniva a un’ordinanza comunale che vieta l’accesso dei cani alla spiaggia libera.

Il diverbio si è fatto più serio e dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. Il 36enne è stato colpito e ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento del 118. Soccorso sul posto, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato le verifiche del caso. Il 64enne sarà multato per aver ignorato il divieto previsto dal regolamento comunale.