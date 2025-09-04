Una ragazza di quindici anni è in gravi condizioni dopo essere caduta dal quarto piano della sua abitazione nella frazione Torrette del comune di Mercogliano, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in casa insieme alla madre che ha lanciato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la quindicenne in ospedale ad Avellino, dove è giunta in codice rosso. In queste ore sarà sottoposta ad una operazione dall’equipe dell’emergenza del “Moscati”. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.