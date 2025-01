Radja Nainggolan, ex di Cagliari, Roma e Inter, è stato arrestato questa mattina, 27 gennaio, in Belgio con l’accusa di traffico internazionale di droga. L’operazione, che ha coinvolto le autorità belghe, ha portato a 30 perquisizioni tra Anversa e Bruxelles, come riportano i media locali.

Secondo quanto dichiarato dal procuratore Julien Moinil, l’inchiesta riguarda l’importazione di cocaina dall’America del Sud all’Europa attraverso il porto di Anversa, nonché la successiva distribuzione della droga in Belgio. Nainggolan risulta tra gli arrestati nell’operazione, ma, come precisato dalle autorità, “nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni” sul suo coinvolgimento.

Dal ritorno in campo all’arresto

Soltanto pochi giorni fa, Nainggolan aveva sorpreso tutti tornando al calcio giocato. Mercoledì scorso era stato presentato come nuovo giocatore del Lokeren-Temse e, nella partita di venerdì, aveva segnato direttamente da calcio d’angolo contro il Lierse, dimostrando di essere ancora in forma.