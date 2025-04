A Busto Arsizio, in provincia di Varese, un 21enne di origini nordafricane, residente a Rozzano, è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato e violentato una ragazza di 14 anni. Dopo aver sentito le urla della ragazza, uno degli abitanti ha avvisato immediatamente il 112. All’arrivo di una pattuglia della Polizia locale, il ragazzo, attualmente in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida, è stato colto in flagranza di reato. Il 21enne ha poi opposto forte resistenza agli agenti per il suo arresto, anche dopo l’arrivo di una seconda pattuglia di supporto.

L’aggancio su internet e l’appuntamento

Il 21enne e la ragazza si erano conosciuti online. Lui si era mostrato estremamente gentile con lei e dopo essersi frequentati a lungo sui social hanno deciso di darsi un appuntamento a Busto Arsizio. Si sono incontrati ieri pomeriggio, hanno fatto una lunga passeggiata e poi il ragazzo l’ha portata in un’area dismessa, in un capannone abbandonato vicino alla stazione ferroviaria, in via Vercelli. Lì sono iniziati gli abusi.

Dopo essersi mostrato aggressivo durante il suo arresto, il 21enne è stato portato in carcere a disposizione del Gip. La 14enne, di origini peruviane, è stata invece trasportata d’urgenza al pronto soccorso, dove i medici l’hanno curata assegnandole una prognosi di 50 giorni per lo stupro e le violente percosse ricevute.