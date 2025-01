Questa mattina, 31 gennaio, una tragedia ha scosso la città di Cremona. Una ragazza di 15 anni è stata investita e uccisa da un autobus carico di studenti mentre attraversava via Dante a piedi. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.40, proprio mentre i ragazzi si stavano recando a scuola. La vittima frequentava il secondo anno del liceo di scienze sociali Sofonisba Anguissola.

La dinamica

Il bus, guidato da un autista di 55 anni, proveniva da piazza Libertà ed era diretto verso via Dante. La giovane è stata travolta nei pressi del semaforo pedonale. Nonostante i tentativi di frenata, l’autista non è riuscito a evitare l’impatto. La polizia locale sta raccogliendo le testimonianze dei passeggeri del pullman e di altre persone presenti al momento dell’incidente per chiarire l’esatta dinamica.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Alcuni studenti che si trovavano sul bus hanno raccontato: “Abbiamo sentito un rumore forte, sordo, un botto”. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e l’autista, ancora sotto shock, è stato ascoltato dagli inquirenti.