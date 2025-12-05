A Montemarciano, in provincia di Ancona, una donna e suo figlio sono stati arrestati e dovranno rispondere di sequestro di persona e violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito, avrebbero adescato online una ragazza di 16 anni, di nazionalità rumena. La ragazza ha raccontato di essere stata portata in Italia da un connazionale, la stessa persona che, con l’aiuto di sua madre, l’avrebbe costretta a vivere segregata in casa.

L’ipotesi della prostituzione

A quanto pare, la 16enne, durante la sua permanenza forzata all’interno dell’abitazione, avrebbe subito anche abusi sessuali. Nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza dei suoi aguzzini, la ragazza è riuscita a mettersi in contatto con i carabinieri chiedendo loro aiuto. L’intervento è stato immediato: sul posto sono arrivati i militari dell’Arma, polizia e operatori del 118.

In un primo momento si era ipotizzato un caso di violenza domestica, ma il racconto della ragazza ha fornito agli investigatori i dettagli di una situazione ben diversa. Per questo caso, infatti, gli investigatori sospettano un traffico di esseri umani finalizzato alla prostituzione. Dopo l’arresto, madre e figlio sono stati condotti nel carcere di Pesaro, mentre la ragazza, che verrà affiancata dagli assistenti sociali, è stata trasportata in ospedale al Torrette di Ancona per accertamenti riguardo al suo stato di salute.