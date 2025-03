Una ragazza di 17 anni è in coma profondo dopo aver tentato di togliersi la vita impiccandosi in una chiesa diroccata a Jesi. La giovane era riuscita a entrare nell’edificio abbandonato, dove ha compiuto il tragico gesto. I minuti trascorsi prima del ritrovamento sono stati determinanti: un passante, udendo le grida disperate, ha attirato l’attenzione del padre della ragazza, che si trovava nelle vicinanze alla ricerca della figlia.

Le condizioni critiche

Nonostante il tempestivo intervento del 118, con l’ausilio di un’eliambulanza e di una équipe di medici rianimatori, le condizioni della giovane sono estremamente critiche. Attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette, è costantemente monitorata dai medici. Il quadro clinico viene valutato ora per ora, mentre la famiglia, comprensibilmente sconvolta dal dolore, si è chiusa nel silenzio.

Le indagini e l’interrogativo sul movente

I carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per comprendere le ragioni che hanno spinto la giovane a compiere un gesto così estremo. Resta oscuro il motivo per cui abbia scelto proprio quella chiesa abbandonata come luogo del suo tragico atto.

Il padre della ragazza, che è intervenuto per primo insieme al passante per soccorrerla, è comprensibilmente sotto shock. L’uomo si trovava nei pressi della chiesa alla ricerca della figlia quando le urla del passante lo hanno allarmato. Ora, mentre la comunità si stringe in preghiera, i medici del reparto di Rianimazione stanno facendo tutto il possibile per salvare la giovane vita.