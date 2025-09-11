È stato fermato il presunto responsabile della violenza sessuale avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Si tratta di un cittadino straniero, richiedente asilo, rintracciato grazie al dna. La vittima, una ragazza di 18 anni, ha denunciato l’aggressione subito dopo i fatti. Secondo le ricostruzioni, l’uomo l’avrebbe costretta a seguirlo in un boschetto situato vicino ai binari, dove sarebbero avvenuti gli abusi. Il fermo è arrivato a seguito delle indagini coordinate dalla procura di Lodi e condotte dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, insieme al Nucleo operativo e radiomobile. La giovane, soccorsa e portata in ospedale, ha ricevuto conferma medica della violenza subita.

Violentata in stazione a San Zenone al Lambro (Milano)

L’incubo della giovane era iniziato poco prima delle 23 in un sottopassaggio ferroviario di via del Bissone. La ragazza stava per prendere il treno delle 23.04 diretto verso la periferia nord di Milano, quando è stata sorpresa da un uomo che l’ha afferrata per il braccio e trascinata con la forza. La violenza si era consumata tra il guardrail e il muro di cemento che costeggia la strada da Ceregallo a Sordio, al confine tra le province di Milano e Lodi.

